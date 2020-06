Michelle Bolsonaro fica emocionada em posse de secretário cego

Michele Bolsonaro durante a posse do novo secretário nacional de Justiça (foto: Marcos Corrêa/PR) secretário nacional de Justiça, Claudio de Castro Panoeiro, tomou posse na manhã desta segunda-feira (8/6), em cerimônia no Palácio do Planalto. Panoeiro substituiu Vladimir Passos de Freitas, exonerado no dia 11 de maio, como parte das mudanças feitas no Ministério da Justiça e Segurança Pública após demissão do ex-juiz federal Sergio Moro e a posse do ministro André Mendonça, ex-advogado-Geral da União (AGU). O novo, tomou posse na manhã desta segunda-feira (8/6), em cerimônia no Palácio do Planalto. Panoeiro substituiu, exonerado no dia 11 de maio, como parte das mudanças feitas noe Segurança Públicaapós demissão do ex-juiz federale a posse do ministro, ex-advogado-Geral da União (AGU).

Panoeiro é advogado da União e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Segundo o Ministério da Justiça, ele é o primeiro cego a assumir o cargo na pasta. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se emocionou ao discursar na posse.





"Sei que para indicar uma pessoa com deficiência para um cargo é preciso superar preconceitos que estão arraigados na nossa sociedade. Infelizmente, a deficiência ainda é considerada sinônimo de limitação e cabe a nós acreditar no potencial de cada um desses cidadãos e oferecer a eles ferramentas certas para que possam desenvolver suas habilidades sem barreiras", afirmou.

O novo secretário nacional de Justiça, Claudio de Castro Panoeiro (foto: Marcos Corrêa/PR)



No evento, o presidente Jair Bolsonaro fez um rápido discurso elogiando e novo secretário e dizendo que o governo enfrenta constantes problemas causados com "aqueles que não aceitaram" a sua vitória nas urnas.





"Mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto as eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações buscando uma maneira de nos deslegitimar, de nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública. Mas o governo tem se mantido firme pela postura, pelo caráter, pela capacidade de cada um dos seus integrantes", afirmou.