STF decidirá, em 10 de junho, se suspende inquérito das fake news

(foto: Nelson Junior/Divulgação)

Apoiadores de Bolsonaro intimados

O presidente do Supremo Tribunal (STF), Dias Toffoli, marcou, da ação que questiona a tramitação do inquérito que investiga ataques a integrantes da Corte e a disseminação de fake news. Essa investigação está no centro da crise entre o governo e o tribunal.Nesta segunda-feira (1º/06), a Polícia Federal intimou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão entre os investigados, a prestarem depoimento.A ação judicial em questão foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, em 23 de março do ano passado, nove dias após a abertura do inquérito. A legenda questiona o fato de o procedimento ter sido instaurado de ofício por Toffoli, ou seja, sem a provocação da Procuradoria-Geral da República.A ação também contesta a escolha docomo relator da investigação sem que tenha havido sorteio entre os integrantes do STF, como ocorre normalmente.Na semana passada, a PF cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a empresários, blogueiros e outros apoiadores de Bolsonaro, suspeitos de participar, segundo Alexandre de Moraes, de uma "organização criminosa" montada para atacar adversários do presidente nas redes sociais.Horas depois da operação, Jair Bolsonaro voltou a atacar o STF e ameaçou não mais acatar decisões da Corte , elevando ainda mais a temperatura da crise.Também nesta segunda-feira, alguns dos alvos da operação do dia 27 foram intimados a prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Uma dessas pessoas, a militante bolsonarista Sara Winter, disse que não compareceria para depor . "Não vou nessa bosta", disse, em vídeo que circula nas redes sociais.