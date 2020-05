Inquérito de fake news é 'algo absolutamente regular', diz Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse há pouco à GloboNews que o inquérito das fake news, que apura ataques virtuais contra membros do Judiciário, é calcado no artigo 43 do regimento interno da Corte. "É algo absolutamente regular, não temos dúvida disso", afirmou.



Ele disse esperar que o Plenário discuta, dentro desta semana ou da próxima, a legalidade do inquérito. "(O inquérito) Se cuida de algo condizente com o Estado de direito, com o instrumento de defesa institucional da Corte", disse.



Para Gilmar, a rede de robôs que espalha fake news "precisa ser revelada e combatida", porque ela pode ser "muito danosa à democracia".



Ainda sobre a interpretação de leis, Gilmar Mendes afirmou que o artigo 142 da Constituição brasileira não autoriza intervenção militar, diferentemente do proposto por manifestantes pró-governo.