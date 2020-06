'Não vou nessa bosta', diz Sara Winter sobre depor à PF

(foto: Instagram/Reprodução )

A apoiadora do presidente Jair Bolsonaro afirmou, nas redes sociais, nesta segunda-feira (1º/6), que foi intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento. Sara, no entanto, disse que não cumprirá a ordem.

Sara Winter recebe outra visita da PF e, intimada a depor, ataca: %u201CMe nego a ir nessa bosta%u201D. pic.twitter.com/7AC5pru4C6 %u2014 gente de mal (@gentedemal) June 1, 2020

"A PF acabou de sair da minha casa, entraram ILEGALMENTE, NÃO SE IDENTIFICARAM e vieram deixar uma intimação pra depor daqui a 2 dias, EU NÃO VOU! Vão me prender? Me tratar como bandido? Vão ter q se prestar a isso!", escreveu em sua conta no Twitter.

A organizadora do movimento 300 do Brasil também gravou um vídeo em que diz se recusar a obedecer a intimação. "Eu vou incorrer em crime de desobediência porque eu me nego a ir nessa bosta. Eu não vou!", grita nas imagens.





Na quarta-feira (27/3), Sara foi um dos alvos de operação da PF determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga o disparo ilegal de fake news e ameaças dirigidas à Corte. Na ocasião, Sara gravou um vídeo ameaçando Moraes e dizendo que gostaria de trocar soco com o ministro.





Sara Winter mudou-se para Brasília e é uma das lideranças do grupo autointitulado "300 do Brasil", que acampou em frente ao STF. O grupo já foi chamado de "milícia armada" pelo Ministério Público do Distirto Federal e Territórios, que recomnedou ao Governo do Distrito Federal a proibição de o grupo continuar se reunindo no local.