Fake News: Winston Churchill não disse frase sobre antifascistas compartilhada por Eduardo e Flávio Bolsonaro

(foto: Reprodução/AFP) manifestações que ocorreram no último domingo (31) contra o governo Bolsonaro, uma frase vinculada ao ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill começou a circular nas redes sociais. Nas postagens, compartilhadas até mesmo pelos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), a frase “os fascistas do futuro se chamarão a si mesmo de antifascistas” é assinada pelo britânico. Apesar disso, não há nenhum registro de que Churchil tenha realmente dito isso. Após asuma frase vinculada aocomeçou a circular nas. Nas postagens, compartilhadas até mesmo pelos filhos do presidente, o deputadoa frase “” é assinada pelo britânico. Apesar disso, não há nenhum registro de que Churchil tenha realmente dito isso.

Winston Churchill, o Primeiro-ministro do Reino Unido durante a 2ª guerra mundial. Mais profético impossível! pic.twitter.com/lX3cdIWYQY %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 1, 2020

%u201COs fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas.%u201D (Winston Churchill) #Somos57MILHOES https://t.co/h38vQFwzan %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 31, 2020

No Twitter, Eduardo Bolsonaro citou Churchill como "mais profético, impossível", com relação às manifestações antifascistas que aconteceram. Já o senador Flávio Bolsonaro se apropriou ainda da hashtag contra a democracia "#Somos57MILHOES" para se utilizar da frase falsa.





De acordo com a International Churchill Society, em artigo de 2018, não há documentação de que o ex-primeiro ministro tenha escrito ou feito essa citação sobre antifascismo. A instituição apontou que Churchill era crítico aos dois extremos do espectro político.

“A citação nunca foi documentada como tendo sido escrita ou escrita por Churchill. Esse é um exemplo do que chamamos de desvio da igreja ou, mais especificamente, um aforismo à deriva ”, disse Freeman. Segundo ele, é um caso típico de frase de origem desconhecida que é atribuída a uma figura com relevância histórica, como Churchill, Abraham Lincoln ou Albert Einstein”, afirma a instituição.





Apesar de sempre ser lembrado pelas famosas frases, não é a primeira vez que políticos da direita caem no mesmo erro. Em agosto de 2018, o governador do Texas, Greg Abbot replicou em suas redes sociais a mesma frase publicada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, atribuindo-a a Churchill. Na ocasião, o ministro apagou a publicação.





No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que incluiria o movimento de esquerda Antifa na lista de organizações terroristas. Os protestos antirracistas nos EUA, estão no sexto dia, com registros de conflitos em frente à Casa Branca.





No Brasil, torcedores de clubes rivais, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, se reuniram na Avenida Paulista, em um protesto com gritos de “Democracia”. Os organizadores afirmaram que o protesto era antifascista e pró-democracia.

Até a publicação desta matéria, as publicações dos irmãos Bolsonaro ainda estavam no ar.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa