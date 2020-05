"Pelo amor de Deus, não avancem com esse inquérito!", apela Bolsonaro

- Palácio do Alvorada - Coletiva - 28 Maio - Liberdade de expressão. Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Quinta-feira, 28 de maio de 2020

O presidente Jair(sem partido) alternou o humor, na manhã desta quinta-feira, durante declaração na porta do Palácio da Alvorada, entre a falta de temperança - "acabou, porra!"-, e súplicas veementes -, não prossigam com esse tipo de inquérito!".O presidente fazia referência às investigações comandadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que embasaram operação deflagrada, nessa quarta-feira (27), da Polícia Federal Durante pouco mais de 23 minutos, o presidente discursou para jornalistas, sem direito a questionamentos - "não tem perguntas, quem quiser ir embora..'', repetiu ele duas vezes- e ainda para uma pequena plateia de apoiadores - que também forama ficarem quietos - "pera aí (sic)", disse a um deles o presidente, visivelmenteAo mesmo tempo em que pedia "paz e harmonia", Bolsonaro bradava: "estou com as armas da democracia".De acordo com o presidente, "onão é o Weintraub ( ministro da Educação pediu a prisão de ministros do STF ) nem o Salles ( ministro do Meio Ambiente, que sugeriu aprovação de legislação ambiental a revelia do Congresso Nacional )".A defesa de Bolsonaro dos dois ministros veio em função da reunião ministerial do dia 22 de abril e que faz parte de outro inquérito que tramita no STF envolvendo o presidente - acusado pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal para atender a interesses da família e de amigos.Antes dessa defesa de seus dois colaboradores, Bolsonaro criticou o ministro, do STF, que retirou o sigilo da reunião de Bolsonaro com seus ministros.Ao ser questionado se, nessa quarta-feira (27), ao visitar o presidente do STF, ministro Dias Toffóli , que se encontra internado em um hospital de Brasília, teria ido ao local para pedir paz, Bolsonaro reagiu : cala... acabou a entrevista", dando as costas para os repórteres e indo embora.O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho 03 de Bolsonaro, postou o vídeo com as declarações do pai.