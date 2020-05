Bolsonaro visita Dias Toffoli em hospital de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta manhã uma visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, que está internado desde o último sábado em um hospital em Brasília. Toffoli passou por uma pequena cirurgia, que transcorreu sem problemas, mas depois apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus, por isso continuou internado em observação. O presidente do STF já fez dois exames no hospital e todos foram negativos para covid-19.



Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta das 8h30 desta quarta-feira (27) e dirigiu-se até o Hospital DF Star, da Rede D'Or, na Asa Sul, onde permaneceu por mais de meia hora. A visita não consta da agenda oficial do presidente para esta quarta e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirma apenas que ele esteve no local. A visita a Toffoli foi confirmada pela assessoria do hospital.



Agenda



Pouco antes das 10h, Bolsonaro já estava no Palácio do Planalto para cumprir a agenda do dia. O primeiro compromisso nesta manhã é uma reunião por videoconferência com o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), às 10h. Em seguida, ele se reúne com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. À tarde, Bolsonaro se encontra com o ministro da Educação, Abraham Weintraub.