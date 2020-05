Deputado Edson Moreira sobre apoio a Bolsonaro: 'É lógico que me arrependi'

(foto: Reprodução/Agência Brasil) Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Edson Moreira (PR-MG) afirmou via Twitter nesta quinta-feira (28) que se arrependeu de ter apoiado o chefe do Executivo federal. Questionado por um eleitor sobre a decisão tomada no segundo turno do pleito de 2018, o deputado afirmou que apesar de ter se arrependido vai lutar "com todas as armas democráticas contra a ditadura e coisas contrárias à saúde e segurança pública da população”. Em conversa com o Estado de Minas, Edson Moreira ratificou a frase. , o(PR-MG) afirmou vianesta quinta-feira (28) que se arrependeu de ter apoiado o chefe do Executivo federal. Questionado por um eleitor sobre a decisão tomada no, o deputado afirmou que apesar de ter se arrependido vai lutar "com todas as armas democráticas contra a ditadura e coisas contrárias à saúde e segurança pública da população”. Em conversa com oEdson Moreira ratificou a frase.









o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o deputado federal afirmou que “aquilo não é reunião ministerial”. Diz que, depois de considerar todos os indícios, ver o video e os áudios, considera que está “provado que Bolsonaro tentou sim interferir na polícia federal”. Quando questionado sobreo deputado federal afirmou que “aquilo não é reunião ministerial”. Diz que, depois de considerar todos os indícios, ver o video e os áudios, considera que está “provado que Bolsonaro tentou sim interferir na polícia federal”.





ao ex-ministro da Saúde Nelson Teich, . “Olha, as coisas que ele (Bolsonaro) fala durante a pandemia, é uma pena que o ex-ministro (Teich) tenha saído. Ele era muito bom, tinha um bom plano de testagem”, afirmou o parlamentar. O deputado ainda manifestou apoio que deixou o governo menos de um mês depois de assumir o cargo . “Olha, as coisas que ele (Bolsonaro) fala durante a pandemia, é uma pena que o ex-ministro (Teich) tenha saído. Ele era muito bom, tinha um bom plano de testagem”, afirmou o parlamentar.





Durante as eleições de 2018, Edson Moreira foi grande apoiador do presidente. Apesar disso, ele reitera nas redes que a “escolha do povo nas eleições de 2018 interfere gravemente na situação do Brasil, perante a comunidade internacional, nosso meio ambiente, a estabilidade democrática do país, apresentando um novo e sério problema de governabilidade.”

