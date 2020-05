Maia: Alcolumbre está reunido com Bolsonaro no Planalto; diálogo é importante

Apesar das críticas ao presidente Jair Bolsonaro pela postura de enfrentamento contra decisões do Judiciário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 28, que é importante os poderes manterem o diálogo. Ele contou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está reunido com Bolsonaro no Planalto no período da tarde desta quinta.



"É importante que todos os poderes possam continuar dialogando. Nós começamos um encaminhamento de diálogo muito produtivo. Não podemos, em um momento de crise, desorganizar e deixar que instituições fiquem conflitando e gerando insegurança para toda sociedade. O diálogo é importante", disse Maia.