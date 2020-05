STF divulga parcialmente vídeo de reunião ministerial com Bolsonaro

Gravação é peça analisada em ação sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (foto: Marcos Corrêa/PR) Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, decidiu quebrar o sigilo e divulgar parcialmente o vídeo da reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, em 22 de abril, que serviu de base para inquérito que investiga as denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro sobre suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro decano do),, decidiu quebrar o sigilo eparcialmente orealizada no Palácio do Planalto, em 22 de abril, que serviu de base para inquérito que investiga assobre





O vídeo da reunião compõe inquérito autorizado por Celso de Mello, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apura a acusação de Moro. O ministro interpretou que trechos sensíveis por conterem falas de questões de Estado precisariam ser suprimidos e não deveriam ser divulgados. Algumas declarações fazem referência à China, no contexto da pandemia de COVID-19, e de diplomacia com o Paraguai.









Ainda de acordo com a acusação, Bolsonaro tentara livrar familiares de investigação federal. A Advocacia-Geral da União (AGU) transcreveu os diálogos da reunião. O presidente teria reclamado da PF, dizendo que iria “interferir” e ainda que não esperaria “f...” alguém da família ou amigo dele para mudar a “segurança”.



Além de Moro e Bolsonaro, 23 autoridades participaram da reunião realizada no Palácio do Planalto.



Críticas e palavrão

Inicialmente, Bolsonaro afirmou que não tinha qualquer objeção sobre a divulgação dos diálogos na íntegra e que a gravação não continha as palavras ‘Polícia Federal’ e ‘superintendência’ da corporação nas falas dele. No entanto, nos últimos dias, o presidente recuou e disse ver temas sensíveis no vídeo. "Tem particularidades ali de interesse nacional", afirmou, durante transmissão ao vivo no Facebook nessa quinta-feira (21).