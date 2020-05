Vídeo de reunião tem Weintraub chamando Brasília de 'porcaria' que precisa acabar

(foto: MARCOS CORREA/PR) despertar muitas controvérsias e criar saias-justas. Sobrou até para Brasília. Segundo a jornalista Ana Maria Campos, colunista do jornal Correio Braziliense: 'A reunião ministerial de 22 de abril em que o presidente Jair Bolsonaro teria tratado de interferência na Polícia Federal (PF) ainda vaimuitas controvérsias e criar saias-justas. Sobrou até para Brasília.









Quem esteve presente e quem viu o vídeo relata que o presidente Jair Bolsonaro concordou com os ataques de Weitraub à capital da República. Na reunião ministerial, cuja gravação está nas mãos do ministro Celso de Mello, ainda houve insultos à capital do Brasil, tais como os salários do funcionalismo público e, em especial, dos integrantes do Judiciário.





Bastidores





Ao tomar conhecimento das declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o governador Ibaneis Rocha comentou: “Não ouvi, mas certamente não deve ser com a cidade e sua população, deve ser com o que acontece nos bastidores da política.”'