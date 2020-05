Bolsonaro volta a criticar 'governadores': 'Imaginem uma pessoa do nível dessas autoridades estaduais na presidência'

(foto: Marcos Corrêa/PR) videoconferência com governadores e ministros. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, de forma velada, a atuação de governadores dos Estados. Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro reprovou a postura de "autoridades estaduais" em fala dirigida a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Nesta quinta-feira, o presidente participa de umacom governadores e ministros.









Logo mais, às 10h, o presidente participa de reunião virtual com governadores estaduais. Em pauta, a sanção do projeto de socorro aos Estados e municípios e o veto ao trecho sobre o reajuste salarial para servidores públicos até 2021.





O encontro marca uma tentativa de reaproximação do presidente com os chefes estaduais. Bolsonaro tem criticado as medidas de fechamento de estabelecimentos comerciais e distanciamento social adotadas pelos governadores no combate à covid-19. Segundo apurou a Coluna do Estadão, contudo, a polêmica sobre o isolamento social deve ser deixada de lado na reunião.





O presidente quer buscar um acordo com os governadores sobre o veto à possibilidade de reajuste dos salários dos servidores até 2021. O prazo para Bolsonaro sancionar o projeto de socorro aos Estados acaba no dia 27.





Além dos chefes estaduais, devem participar do encontro virtual os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e os ministros: Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).