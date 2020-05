MG: Lei permite denunciar violência doméstica por meio da internet

Por conta da pandemia, delegacia virtual do estado passa a receber denúncias de violência doméstica (foto: Omar Freire/Imprensa MG)

Condomínios devem denunciar violência doméstica

Desistência de compras

O governador(Novo)uma lei que autoriza a denúncia de casos depor meio dado estado. Mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência são contemplados pelo texto, presente no Diário Oficial de sábado (23).A Lei 23.644/2020 acresce a violência doméstica ao grupo de ocorrências cuja oficialização pode ser feita pela internet. Segundo a legislação, aspoderão ser feitas enquanto durar o estado deimposto em virtude da pandemia do novoNo texto, o governador diz que, após o recebimento da ocorrência, odeve ouvir a vítima preferencialmente poroude comunicação.A inclusão é fruto de um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa em 30 de abril . A proposta, analisada em turno único pelos deputados estaduais mineiros, foi apresentada pela ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher,Sancionada, ainda, a Lei 23.643/2020, que obrigaa informarem, às autoridades de segurança pública,. Síndicos deverão encaminhar possíveis agressões contra crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência à delegacia de Polícia Civil responsável pela região.As áreas de uso comum dos condomínios devem conterou placas com o conteúdo da lei. O objetivo éos moradores sobre a necessidade de repassar aos responsáveis pelo local a existência de possíveis casos de violência. A legislação assinada pelo governador é proveniente de outro projeto aprovado pelo Parlamento Estadual na reunião de 30 de abril.A proposição foi apresentada pelos deputados, ambos doUm outro projeto aprovado pela Assembleia no fim do mês passado também recebeu o aval do governador Zema. Por meio da Lei 23;642/2020, o Executivo determina que assediadas em Minas Gerais divulguem, com clareza, no ato da compra de um produto, os meios que o consumidor pode utilizar para exercer oConforme diz o Código de Defesa do Consumidor, os compradores têm sete dias, contados a partir da compra ou do recebimento do produto, para desistir da transação. A matéria foi apresentada pelo deputado