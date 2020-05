Com filas e limitação de clientes, shopping popular reabre em BH

Na foto clientes aguardam, em fila, para fazerem compras no Shopping Oiapoque. Nesta segunda-feira só funcionam lojas pares (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) reabertura dos shoppings populares no centro de Belo Horizonte provocou muitas filas na manhã desta segunda-feira (25). Pessoas chegaram cedo, algumas acreditando que os locais funcionariam a partir das 9h, não às 11h, como determinado pela prefeitura. no centro de Belo Horizonte provocou muitas filas na manhã desta segunda-feira (25). Pessoas chegaram cedo, algumas acreditando que os locais funcionariam a partir das 9h, não às 11h, como determinado pela prefeitura.



Últimos ajustes. Nesta manhã, funcionários ainda pintavam marcas no chão para garantir o espaçamento entre as pessoas que aguardam na fila para entrar no local. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)







A instrução é para que os consumidores baixem o aplicativo do local e cheguem sabendo onde encontrarão os produtos desejados. "Disponibilizamos wi-fi grátis. O objetivo é que ninguém fique mais de 30 minutos no local."





álcool-gel logo na entrada. Também terão a temperatura aferida. É obrigatório o uso de máscaras cobrindo boca e nariz em todos os locais públicos da capital.



Flexibilização

Nesta primeira etapa da flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte- 9.729 estabelecimentos comerciais voltam à ativa. A reabertura significa ainda o retorno de cerca de 30 mil pessoas a seus postos de trabalho. Os números são da Prefeitura de Belo Horizonte.

A primeira manhã da retomada foi marcada por lotação do transporte público e intensa movimentação pelas ruas - sobretudo no Centro da Capital.

Anunciada na última sexta (20) pelo prefeito Alexandre Kalil, a flexibilização estabeleceu protocolos sanitários e horários diferenciados de funcionamento às lojas de BH. No Shopping Oi, os consumidores estão recebendologo na entrada. Também terão a. É obrigatório ocobrindo boca e nariz em todos os locais públicos da capital.

Como só ficaram sabendo na sexta-feira (22) que poderiam reabrir, os centros de compra correram para se organizar. Nesta manhã ainda pintavampara garantir o espaçamento entre as pessoas que aguardam na fila para entrar no local. Para controlar o acesso, serão distribuídas senhas. Só uma entrada ficará aberta, enquanto as saídas serão três.Segundo Mário Valadares, diretor do Shopping Oi, está tudo organizado para evitar aglomerações. "Nossa capacidade é de 2,5 mil pessoas, mas só permitiremos a entrada de 500 por vez", explica o empresário, que permitiu a abertura de apenas metade das lojas.