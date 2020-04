Delegacia virtual receberá denúncias de violência doméstica

Projetos foram analisados de modo remoto pelos deputados estaduais de MG. (foto: Willian Dias/ALMG )

Osestaduais mineiros, nesta quinta-feira, em turno único, umquedo estado. Por conta da, a proposta tramitou eme, agora, segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo)., deda deputada, estabelece a inclusão dano. Após o recebimento da denúncia, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher deve conversar com a autora da denúncia por meio de ligação telefônica, mensagens on-line ou qualquer outro meio virtual que garanta a comunicação adequada.

Condomínios precisam informar violências

Desistência de compras

Segundo o Projeto de Lei (PL) 1.876/2020, nas regiões em que não houver Delegacia Especializada, o acolhimento será feito pela delegacia responsável pela localidade. Após a conversa com a responsável pela ocorrência,, para que sejam concedidasO projeto recebeu aval dos parlamentares na forma de um texto substitutivo, apresentado peloNada proposta, Marília Campos explica que oimposto pela pandemia da COVID-19de violência doméstica.“Pelas dificuldades encontradas para buscar ajuda, denunciar as violências e requerer medidas cabíveis, os riscos podem ser agravados, colocando em perigo a vida das mulheres”, argumenta a deputada, que, até dezembro do ano passado, presidia a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia.Durante a reunião plenária desta quinta-feira, ocorrida de modo remoto, osderam, em, a umqueocorrida nos locais. Síndicos deverão encaminhar possíveis agressões contra crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência à delegacia de Polícia Civil responsável pela região.O Projeto de Lei (PL) 1.054/2019 foi. O relator Cássio Soares apresentou um texto alternativo, que retirou da proposta a multa aplicada aos condomínios que deixassem de informar, mais de uma vez, os casos de agressão. O deputado alegou que a sanção financeira foi excluída pelo fato de a proposta não ter caráter punitivo, mas sim educativo.Antes de ser votada em caráter definitivo em plenário, a matéria será novamente analisada pelas comissões temáticas da Assembleia.Os deputados estaduais aprovaram, também, umdo deputado, que visa garantir a. O PL 4.244/2017 foi analisado em primeiro turno e, agora, volta às comissões.De acordo com o projeto, os consumidores têm até sete dias da compra ou do recebimento da mercadoria para desistir do que foi adquirido, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor. O texto diz que o arrependimento pode ser comunicado por meio da mesma ferramenta utilizada para a compra. Ainda segundo a matéria, as formas de concretizar a desistência devem ser informadas de modo claro pelos vendedores.Ao apresentar seu parecer favorável à proposta, também por meio de um texto substitutivo, Cássio Soares destacou que, por conta do coronavírus, houve crescimento no número de aquisições feitas virtualmente.