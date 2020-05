Financial Times diz que 'populismo de Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre'

Bolsonaro afirmou, na manhã desta segunda, que 'imprensa mundial é de esquerda' (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





O artigo comparou Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gideon Rachman conta que conversou com um investidor brasileiro no ano passado e que ambos concluíram de que o chefe do Executivo brasileiro era ‘pior’.













“Infelizmente, o Brasil já está pagando um preço alto pelas palhaçadas de seu presidente – e as coisas estão piorando rapidamente. O coronavírus atingiu o Brasil relativamente tarde. Mas o país tem a segunda maior taxa de infecção do mundo e a sexta maior taxa de mortes por COVID-19. O número de mortes no Brasil, responsável por aproximadamente metade da população da América Latina, agora está dobrando a cada duas semanas, em comparação com a cada dois meses no Reino Unido atingido”, escreveu Gideon.





O jornalista também ressaltou que Bolsonaro incentivou apoiadores a desrespeitarem o isolamento social e que, por causa de ações como essa, 'os danos à saúde e à economia serão ainda mais severos e profundos do que deveriam ter sido'.





Supremo Tribunal Federal (STF) abriu uma investigação que pode resultar no impeachment do presidente. Gideon também lembrou o pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro , citando as acusações do ex-juiz de que Bolsonaro estaria tentando interferir na Polícia Federal e lembrando que oabriu uma investigação que pode resultar no impeachment do presidente.





Para Gideon, as ações populistas de Bolsonaro podem lhe dar 'proteção política'. O jornalista chegou a ouvir um professor da Fundação Getúlio Vargas, que afirmou que o presidente 'quer se desassociar da crise econômica que se aproxima'.



De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesse domingo (24), o total de mortes por coronavírus no Brasil alcançou a marca de 22.666. Os casos confirmados somam 363.211.





'Imprensa mundial é de esquerda', diz Bolsonaro





Também nesta segunda, na porta do Palácio do Alvorada, Bolsonaro disse a apoiadores que a ‘imprensa mundial é de esquerda' . Sem falar com os jornalistas, o presidente conversou apenas com os seus seguidores.





"A imprensa mundial é de esquerda. O Trump sofre muito nos EUA também", disse.

O tradicional jornal britânico publicou um artigo , nesta segunda-feira (25), assinado pelo jornalista. O texto trata das ações do presidentedurante o período de pandemia do novono Brasil. Rachman disse que o ‘populismo de Bolsonaro está levando o país ao desastre’, se referindo aos índices ruins daque o Brasil acumula.