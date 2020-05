Moro classifica entrevista como 'verdades inconvenientes' e volta a questionar alianças de Bolsonaro

Moro detalhou motivos para seu pedido de demissão do governo, em abril (foto: Evaristo Sá/AFP) Sergio Moro segue repercutindo sua ‘Fantástico’, da TV Globo, na noite desse domingo (24). Pelo Twitter, Moro classificou a conversa como ‘verdades inconvenientes’, uma vez que detalhou diversas ações do presidente Jair Bolsonaro que o fizeram pedir demissão. O ex-ministro da Justiça e Segurança Públicasegue repercutindo sua entrevista concedida aoda TV Globo, na noite desse domingo (24). Pelo Twitter, Moro classificou a conversa como, uma vez que detalhou diversas ações do presidenteque o fizeram pedir demissão.









“Sobre verdades inconvenientes: Interferência em órgãos de controle, falta de apoio à agenda de aprovação de medidas anticorrupção e alianças políticas duvidosas”, publicou Moro, disponibilizando o link para o vídeo da entrevista.





Na entrevista, o ex-ministro evitou emitir opinião sobre o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, e que é peça no caso no STF, mas revelou que ficou desconfortável com o modo como era conduzido o governo e que a gravação é somente uma das possíveis provas que devem ser analisadas. “Tem que entender que a questão da interferência na Polícia Federal vem num contínuo”, disse.