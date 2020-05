Moro cita choque por isolamento social e nega servir como 'papagaio' de Bolsonaro

Sergio Moro disse que confrontava Bolsonaro e que não era um 'papagaio' do presidente (foto: Alan Santos/PR) Um mês depois de pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro deu mais detalhes de sua relação com o presidente da República. O ex-juiz afirmou que era leal e que algumas posições contrárias às de Jair Bolsonaro acabaram causando choques na relação entre os dois. do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública,da República. O ex-juiz afirmou que era leal e que algumasacabaram causandoentre os dois.





Moro deixou o governo acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal e citou gravação de reunião ministerial como prova. O vídeo é analisado em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) e causou perturbação por expor a forma como Bolsonaro e seus ministros comandam o país.









Em entrevista ao Fantástico, na Rede Globo, Moro comentou que sua posição pró-isolamento causou choques com o presidente. “Dentro do governo, dentro de várias reuniões que eu participei, isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, isso foi alertado, o risco de que houvesse essa escalada de mortes e, no entanto, parece que falta um planejamento geral por parte do Governo Federal em relação a essas questões”, disse.





O ex-ministro afirmou que era claro quanto a suas convicções ao presidente e recusou ser um ‘papagaio’ de Bolsonaro. “Minha lealdade ao próprio presidente, necessita, demanda que eu me posicione com a verdade, com o que eu penso, e não apenas concordando com a posição do presidente. Se for assim, não precisa de um ministro, precisa de um papagaio. Em nenhuma circunstância se pode concordar com essa, vamos dizer assim, que o armamento sirva, de alguma forma, para que as pessoas possam se opor de forma armada contra medidas sanitárias”, complementou.