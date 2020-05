Moro aponta 'posição negacionista' de Bolsonaro sobre pandemia e agrega: 'Parece que falta um planejamento geral'

Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, sempre foi favorável ao isolamento social durante pandemia do novo coronavírus (foto: Reprodução/Fantástico) Sergio Moro sempre se mostrou favorável ao isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, mostrando alinhamento com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Neste domingo, durante entrevista ao Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública,sempre se mostrou favorável ao isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, mostrando alinhamento com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Neste domingo, durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo , ele não apenas falou da suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, mas também fez críticas à postura do presidente e do governo quanto a políticas de controle da COVID-19 no país.









Entre tantas medidas controversas de Bolsonaro, Moro citou a demissão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, em plena ascensão dos números da doença, e pressões que levaram o sucessor Nelson Teich a renunciar ao cargo.





“A própria questão das substituições no Ministério da Saúde, acho que são absolutamente controversas. É claro que o presidente escolhe os seus ministros, mas são substituições bastante questionáveis do ponto de vista técnico. Quero dizer que eu também me sentia desconfortável com essa gestão. A posição do governo federal em relação à pandemia é muito pouco construtiva”, disse.





No momento, quem ocupa a pasta da Saúde é um militar, o general Eduardo Pazuello. Bolsonaro o colocou no cargo de forma interina para substituir Teich.





Moro aponta desorganização do governo para tratar o assunto. “Dentro do governo, dentro de várias reuniões que eu participei, isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, isso foi alertado: o risco de que houvesse essa escalada de mortes e, no entanto, parece que falta um planejamento geral por parte do Governo Federal em relação a essas questões”.