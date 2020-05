Bolsonaro: 'Lamento que final da carreira de Moro seja desta forma'

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro disse lamentar que "o final da carreira de Moro seja desta forma", citando a entrega de mensagens entre o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP). Segundo Bolsonaro, Moro saiu da entrevista coletiva na qual anunciou sua saída do governo e logo na sequência passou as mensagens trocadas com a deputada para "o Bonner", referência ao âncora do Jornal Nacional, William Bonner.



A fala de Bolsonaro aconteceu em entrevista ao blogueiro Magno Martins, transmitida nas redes sociais e pela Rede Nordeste de Rádio no começo da noite desta terça-feira, 19.



Na entrevista, Bolsonaro disse que o novo diretor-geral da Polícia Federal,, "tem carta branca para trabalhar" e negou que tenha intenção de interferir na PF, conforme acusou Moro. Parte do inquérito derivado da denúncia do ex-ministro, ade abril, que foi gravada, não deveria ser liberada ao público, na opinião do presidente."O STF não deveria liberar o trecho da reunião sobre política internacional", defendeu, quea falas suas e de ministros que possam ter ocorrido durante a reunião.Bolsonaro ainda comentou a entrevista dada pelo empresário Paulo Marinho , seu ex-aliado e suplente do senador(Republicanos-RJ), na qual Marinho disse que o filho mais velho do presidente soube de antemão que uma operação da PF implicaria funcionários dele, então deputado estadual no Rio. A informação teria sido passada à família Bolsonaro por um delegado da PF simpatizante do projeto político da família, segundo o empresário. "", disse o presidente.