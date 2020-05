Bolsonaro x Moro: promoção de militar revela contradições em alegação da AGU

Desavenças entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro ganham novo capítulo: alegação do presidente tem contradições (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A versão dada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que defende o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), paraas falas dele na reunião ministerial éOs dizeres do chefe do Executivo nacional foram apontados pelo ex-ministro Sérgio Moro como tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF).

"Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Se não puder trocar, troca o chefe dele.disse Bolsonaro na reunião de 22 de abril, que motivou o pedido de demissão de Moro.

Oficialmente, a AGU alega que quando o presidente disse "gente da segurança nossa" se referiu, na verdade, ao Departamento de Segurança da Presidência, não à PF.

Contudo, 28 dias antes do encontro com Moro, Bolsonaro promoveu o diretor responsável por sua equipe de segurança, o que expõe o presidente a uma contradição.

Isto é, se havia insatisfação com o trabalho do general André Laranja Sá Correa, não havia motivações para indicá-lo ao comando da Oitava Brigada de Infantaria Motorizada do Exército, em Pelotas (RS), cargo de alto escalão nas Forças Armadas.

As informações sobre a incoerência na tese apresentada pelo governo federal são da repórter Andreia Sadi, da TV Globo, e foram exibidas no Jornal Nacional desta sexta-feira (15).

Segundo Andreia, a promoção do general aconteceu em 26 de março e entrou em vigor no dia 31 do mesmo mês.

No lugar dele, assumiu o diretor-adjunto do Departamento de Segurança da Presidência, Gustavo Suarez – fato que expõe outra contradição na tese da AGU, já que Suarez era braço-direito de Sá Correa na equipe de segurança que acompanha o presidente.

A reunião foi gravada em vídeo, que passa por perícia da PF. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, ainda analisa se as imagens se tornarão ou não públicas.

À Globo, o Palácio do Planalto informou que não comentará o assunto. Já o Gabinete de Segurança Institucional, do qual o Departamento de Segurança da Presidência é subordinado, não se manifestou.

Presidente com a palavra

Três dias após ter sido categórico ao afirmar que não havia citado a Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta sexta-feira (15) ter usado o termo "PF" para se referir à instituição durante reunião ministerial do dia 22 de abril.

"Ô cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação 'PF' no tocante ao serviço de inteligência", afirmou Bolsonaro a jornalistas na manhã desta sexta-feira, quando deixava o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

"A interferência não é nesse contexto da inteligência não, é na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar. Não toco em PF e nem Polícia Federal na palavra segurança", disse o presidente, que defendeu a divulgação do vídeo da reunião.