Marcos Pontes é avisado por mais próximos que Bolsonaro pretende demiti-lo

Marcos Pontes pode ser trocado por nome ligado ao Centrão (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro de Ciência e Tecnologia,, foi informado, por pessoas próximas e ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, que pode ser demitido nos próximos dias. O chefe do Executivo pretende colocar no cargo um nome ligado a parlamentares do Centrão. No momento, Bolsonaro cogita entregar o ministério para o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.