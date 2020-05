Carlos Bolsonaro volta a atacar Moro: 'Mau caráter'

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro (foto: Caio César/CMRJ)



O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos),

filho do presidente da República, voltou a atacar Sergio Moro pelas redes sociais. O ex-ministro da Justiça, antes aliado da família Bolsonaro e espécie de símbolo do governo, se tornou desafeto dos bolsonaristas depois de denunciar uma série de supostos crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro.

Hoje, o desarmamentista insiste em narrativa para se manter vivo na política. O país quer crescer e está cansado de um ex-ministro que via o povo ser massacrado com aquela sua cara de paisagem e preferiria curtir uma prudência, sofisticação, um alicate, biografia e os tucanos. %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 14, 2020









Somos massacrados diariamente c/fakenews e a vida segue. De novo, Sérgio surge c/as "palavras" do sistema. O povo sendo algemado, preso, impedido de trabalhar e uns preocupados c/biografia e autopromoção. Quem dera fosse ativo assim no governo. Prudência e sofisticação. Cê curte? pic.twitter.com/MhPfBmnxW0 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 5, 2020

Não é a primeira vez que Carlos Bolsonaro ataca Sergio Moro. No dia 5 de maio, o filho do presidente publicou um post em que Moro se defendia de notícias falsas envolvendo seu nome. Na legenda, Carlos disse: “Quem dera fosse ativo assim no governo”.

Investigação sobre fake news





O Supremo Tribunal Federal investiga se a decisão do presidente Jair Bolsonaro de exonerar Maurício Valeixo da diretoria geral da Polícia Federal e a troca de comando na superintendência da PF do Rio têm a ver com o fato de seu filho estar na mira das investigações.