Após saída de Teich, Moro comenta pandemia: 'Cenário difícil'

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Ministério da Saúde, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi às redes sociais para comentar o cenário da pandemia do novo coronavírus no Brasil."13993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros", postou o ex-juiz. Pouco depois do anúncio da saída de Nelson Teich do



Cenário difícil, em plena pandemia, 13993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 15, 2020