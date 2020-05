País precisa de mais seriedade e menos desgoverno, diz PSDB, após saída de Teich

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde confirma o que todos os brasileiros já sabem, que o governo do presidente Jair Bolsonaro "não tem planos factíveis para combater a pandemia que ameaça o País."



"Ao invés de buscar soluções, o presidente tem preferido desmoralizar agentes públicos e confrontar governadores e prefeitos que realmente fazem o trabalho de combate à doença. Enquanto milhares morrem perdemos tempos em políticas de tentativas e erro. A sociedade, apreensiva e perplexa, merece mais respeito, mais seriedade, menos desgoverno, menos absurdo", diz Araújo em nota.