Deputados querem anulação da votação de projeto sobre repasses do Executivo

Em função da pandemia, Assembleia Legislativa tem analisado as proposições de modo remoto (foto: Daniel Protzner/ALMG )

Poderes pregam união

Confira, na íntegra, o posicionamento divulgado por ALMG e TJMG:

mineiros querem a anulação daque aprovou, em turno único, oque tornaaos poderes Legislativo e Judiciário. Durante a reunião dessa quinta-feira, os parlamentares deram aval a um texto substitutivo, lido pelo relator, Gustavo Valadares (PSDB) . O, enviado à Assembleia pelo governador, incluída durante a tramitação no Parlamento. Segundo a proposta aprovada, o chefe do Executivo pode ser alvo de impeachment caso atrase os pagamentos.Em nota, Sargento Rodrigues (PTB), Bruno Hengler (PRTB), Heli Grilo (PSL), Delegada Sheila (PSL), João Vitor Xavier (Cidadania), Coronel Sandro (PSL), Oswaldo Lopes (PSD), Cleitinho Azevedo (Cidadania) e João Leite (PSDB) alegam ter sido. Segundo eles, Valadares não leu o parecer na íntegra.Em contato com oa veracidade do. Os deputados pretendem apresentar umque pede a anulação da votação do PL 1.938/2020.Durante a pandemia do novo coronavírus, os projetos têm sido apreciados em regime de urgência — e, consequentemente, em turno único. No texto, os parlamentares argumentam que umfeito pelo colégio de líderes da Assembleia estabelece o encaminhamentos dos pareceres previstos para a semana até às 14h das terças-feiras. Segundo eles, contudo, oentregue às assessoriasque tratam dos repasses.“Ele (Valadares) não leu o substitutivo todo. Ou seja: faltou o princípio da publicidade, norteador da administração pública. Violaram os princípios da publicidade e da legalidade, o Regimento Interno e o acordo de líderes”, afirmou Rodrigues, que disse ter tomado conhecimento do conteúdo do parecer aprovado por meio daEm virtude do surto de COVID-19, o Parlamento Estadual tem analisado as proposições de. De acordo com o parlamentar, ode votação virtualgrande parte dasdos deputados estaduais.A manifestação é similar a um trecho da nota que pede o cancelamento da votação. “No processo de votação remota, o microfone é controlado pelo presidente. O deputado não consegue, nem mesmo, interromper para pedir que se faça a leitura do substitutivo”, pontuam os signatários do texto."Parlamento é uma casa democrática. Posso não concordar com o que alguns pares dizem, mas respeito o direito deles de se manifestarem",Gustavo, por meio de sua assessoria.Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o governador Zema afirmou que não leu o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa . Ele pediuentre osem prol da superação da crise financeira que se abate sobre o estado."Não tive acesso ao projeto. Meu dia foi bastante corrido. Vamos avaliar criteriosamente a questão. O grande problema de Minas é financeiro. Temos de convergir para um entendimento. Nossos números estão abertos. Se os técnicos quiserem vir acompanhar os números, as contas estão totalmente abertas. O que queremos é a solução, disse.Por meio de nota, ae oressaltaram que oestadual mantém relação deaos demais Poderes.“O governador Romeu Zema tem agido com respeito aos Poderes Legislativo e Judiciário e nós confiamos que, mantido esse clima de respeito, encontraremos em conjunto uma boa solução, como tem sido até agora”, diz o texto.A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça de Justiça de Minas Gerais estão cientes das enormes dificuldades que o governo estadual vem enfrentando desde que assumiu e têm sido parceiros constantes, na busca de soluções.O Poder Judiciário, por exemplo, foi o condutor do acordo que viabilizou o pagamento parcelado das dívidas com os municípios e, desde o início da pandemia, vem agindo solidariamente, possibilitando o aporte de recursos para ações de combate ao coronavírus.A Assembleia Legislativa, por seu lado, aprovou até este momento, após amplos e indispensáveis debates, todas as proposições enviadas pelo Executivo relacionadas com a crise do estado e o combate à pandemia.Tudo isto tem sido obtido graças a um entendimento constante entre os chefes de Poder e suas equipes, o que acreditamos que continuará ocorrendo, para que encontremos soluções adequadas.O governador Romeu Zema tem agido com respeito aos Poderes Legislativo e Judiciário e nós confiamos que, mantido esse clima de respeito, encontraremos em conjunto uma boa solução, como tem sido até agora.