ALMG derruba restrição sobre doação de sangue por LGBTs

Pandemia do novo coronavírus provocou queda nos bancos de sangue administrados pelo Hemominas. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 17/2/17)

Em nova votação remota, a maioria dos deputados estaduais votou peladaque, em Minas Gerais, apor parte de. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a proposta tramitou em regime de urgência e, por consequência, foi analisada em turno único. A Fundação Hemominas está com os estoques de sangue em queda , o que causa preocupação. O isolamento social tem feito com que as pessoas fiquem em casa, diminuindo o número de doadores. Na última sexta-feira, orestritiva.O deputado, autor do Projeto de Lei (PL) 5.207/2018, que propõe a extinção da restrição,a aprovação do texto. “O fim da restrição, além de garantir o direito e o encerramento dessa postura discriminatória do Estado, é uma questão de saúde pública. Com estoques de sangue em baixa,”, afirmou.A matéria foi aprovada na forma de um texto substitutivo, apresentado pelo relator, Gustavo Valadares (PSDB).dadas pela Fundaçãoestão presentes na nova redação. Foram 53 votos favoráveis, nove manifestações contrárias e uma em branco.Uma, publicada peloem 2016, é o instrumento que rege a proibição em solo brasileiro. Durante a reunião da última terça-feira, parlamentares divergiram sobre a proposta Cristiano alegou que há recursos suficientes para testar o sangue antes das transfusões. “A definição de ‘grupos de risco’ exclui um grupo de pessoas automaticamente sem considerar se a sua conduta sexual é realmente de risco. Relações sexuais sem proteção apresentam riscos independentemente da orientação sexual”, pontuou ele.Os deputados estaduais aprovaram, também em turno único, o PL 1.913/2020, que permite a utilização dedo Fpara amparar famílias que, sobretudo ante a pandemia da, estão em situação de. A ideia foi apresentada porO presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Mineiro,, propôsquediabéticos de portar, insumos,e alimentos necessários ao controle da. Em virtude da pandemia, o PL 364/2019 foi analisada em regime de urgência.foi outro parlamentar a ter uma proposta aprovada. O PL 1.426/20 permite queosde campanhas desobre temas ligados à. A proposta original tratava da dengue, mas ganhou maior relevância por conta do surto de coronavírus.Um projeto encaminhado à Casa pelotambém passou pelo crivo do Legislativo. No PL 1.932/2020, o órgão Judiciário estabelece mudanças na lei que rege a cobrança de taxas pelos cartórios de registro e notariais. O objetivo énos valores pagos por