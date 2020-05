ALMG: Deputados divergem sobre doação de sangue por LGBTs

Isolamento social tem dificultado a reposição do estoque do banco de sangue do Hemominas. (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A Press)

, na última sexta-feira (8), ada. A Assembleia Legislativa vai, na próxima(14), em turno único, um. Durante a reunião plenária desta terça-feira,. A proposta foipor seu autor,, e pelo relator do texto,, contudo,à ideia.do Parlamento Mineiro decidiuem regime de— e, portanto, em apenas um turno — por conta dos efeitos impostos pela A Fundação Hemominas está com os estoques em queda, o que causa preocupação . O isolamento social tem feito com que as pessoas fiquem em casa, diminuindo o número de doadores.Ao comentar oque existemparadoado antes que as transfusões sejam realizadas. “É tão possível que um hétero infiel seja um agente de contaminação pior que um homem tenha relação estável com seu parceiro. Muita coisa mudou desde a definição das restrições”, pontuou.Umaelaborada peloem 2016 trata, justamente, da proibição da doação feita por homens que se relacionam sexualmente com outros homens.“O projeto coloca em risco a pessoa mais vulnerável, que é quem vai receber o sangue. O homossexual que está em celibato há mais de um ano pode doar sangue. Ele não é impedido de doar por sua orientação. Mas, se ele teve um comportamento que as entidades de saúde entendem como de risco, ele não pode doar sangue”, protestouque é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Engler chegou a dizer que aé a favor da restrição. Guilherme da Cunha, contudo, lembrou o colega que a OMS mudou de posicionamento em 2018. À época, a entidade reconheceu que as regras para as doações vindas de homens homossexuais estavam defasadas.Um dos vice-líderes do governo estadual na Casa,classificou acomoe argumentou que uma série de critérios individuais têm a função de assegurar a qualidade do sangue doado.“A permanência dos demais critérios já vai excluir pessoas que tenham comportamento de risco. As pessoas que fizerem sexo com mais de um parceiro, desconhecidos ou em troca de dinheiro ou drogas, continuam proibidas de doar”, pontuou., por sua vez,. Na visão dele, além da decisão do STF ser muito recente, o momento enfrentado pelo estado não é adequado para a discussão de propostas que, para o parlamentar, podem causar polêmica.