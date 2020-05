Assembleia de Minas autoriza pagamento de renda mínima a artistas

Setor artístico sofre com a interrupção forçada das atividades. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Osmineiros, nesta quinta-feira, em turno único, a concessão deemergencial aosda. A proposta libera o pagamento de um auxílio, no valor de— atualmente fixado em R$ 1.045 —, aos profissionais vinculados a micro e pequenas empresas do setor. Por conta dado novo coronavírus, o texto foi analisado em regime dee, agora, segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).Durante a reunião plenária desta quinta, os parlamentares deram aval a um(PRE) queo estado dedeclarado pordo estado., na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades contempladas pelo texto, também votado em turno único.O Projeto de Lei (PL) 1.801/2020, sobre oaos trabalhadores ligados à arte, foi apresentado pelo presidente da Comissão de Cultura do Parlamento Estadual,. Segundo o texto, o auxílio será concedidoenquanto forem sentidos os efeitos do estado de emergência decretado em função da pandemia.“A produção cultural é um dos ramos mais afetados da economia, visto que sofre com avertiginosa de sua, por não ser uma atividade básica, sofrendo com as políticas restritivas impostas pelo Poder Público, e, por vezes,a formação de(espetáculos de teatro, de circo e apresentações literárias ou musicais, por exemplo), o que contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, explica o deputado, na justificativa do projeto.Segundo Bosco, o custeio do auxílio será possibilitado porprovenientes d. O texto, aprovado por 68 dos 71 parlamentares participantes da votação, incorpora propostas de apoio ao setor cultural apresentadas por Beatriz Cerqueira, Dr. Jean Freire e Cristiano Silveira, todos do PT, e Gustavo Mitre (PSC). A relatoria da matéria coube ao deputado Ulysses Gomes (PT).Os decretos de calamidade já vigoram em cada uma das localidades. A aprovação do, contudo, autoriza as administrações municipais, conforme diz a, aligados àe aos. Há a permissão, também, para anecessários aoà pandemia.O documento, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia, estabelece três meses, contados a partir da publicação de cada decreto, como prazo para a duração da calamidade. Pode haver prorrogação enquanto as cidades forem impactadas pelos efeitos da COVID-19. Foram 64 votos favoráveis à proposta, relatada por Gustavo Valadares (PSDB). Dois parlamentares se manifestaram contrariamente.Na semana passada, os deputados haviam reconhecido o estado de calamidade decretado por outras 53 cidades Belo Horizonte e mais 55 municípios também foram incluídas em proposta semelhante . Antes, os parlamentares vinham ratificando, individualmente, diversos decretos editados por localidades mineiras.Abadia dos Dourados;Alto Rio Doce;Aricanduva;Baependi;Bela Vista de Minas;Belo Oriente;Bocaiuva;Bom Jesus do Galho;Bonito de Minas;Brazópolis;Bueno Brandão;Cajuri;Cana Verde;Carandaí;Carmo da Mata;Crisólita;Dores de Guanhães;Elói Mendes;Esmeraldas;Iapu;Ibitiúra de Minas;Inhapim;Itabirito;Lima Duarte;Mamonas;Mar de Espanha;Mateus Leme;Matias Cardoso;Miraí;Nova Porteirinha;Paraopeba;Peçanha;Piranguinho;Poté;Recreio;Resende Costa;Riacho dos Machados;Rio Novo;Rodeiro;Rubim;Sacramento;Santa Cruz de Minas;São Francisco de Paula;São Gonçalo do Rio Abaixo;São João da Mata;São João do Oriente;São Joaquim de Bicas;São Pedro do Suaçuí;São Sebastião do Rio Preto;São Sebastião do Rio Verde;São Vicente de Minas;Sapucaí-Mirim;Sericita;Sete Lagoas;Tocos do Moji.Encaminhado à Casa pelo governador Zema, foi aprovado, ainda, o Projeto de Lei (PL) 1.938/2020. A matéria cria, em função da pandemia, um. O coronavírus suspendeu o prazo para a concretização das emendas, mecanismo utilizado pelos deputados estaduais para participar do Orçamento anual.O texto estabelececomopara a publicação, por parte do Executivo estadual, dosque serãocom os. O dia 14 de agosto, por sua vez, é o prazo final para a divulgação da origem dos recursos que precisaram ser remanejados por conta de impedimentos à aplicação dos recursos nas iniciativas anteriormente determinados. A proposta foi aprovada na forma de um texto substitutivo, apresentado pelo relator Gustavo Valadares (PSDB).