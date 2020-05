Câmara realiza sessão para votar projetos referentes à pandemia

A Câmara deu início no período da tarde desta quinta-feira, 14, à sessão para votar projetos referentes à pandemia. O primeiro projeto em análise é o que trata sobre um regime jurídico especial durante a crise.



De origem do Senado, a proposta cria o Regime Jurídico Emergencial e Transitório para tratar de questões de Direito Privado na crise do coronavírus.



Entre os destaques estão a suspensão do despejo no atraso do pagamento do aluguel e prisão domiciliar para os devedores de pensão alimentícia.



Na sequência, os deputados devem votar uma proposta que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional durante a crise.