Bolsonaro interrompe reunião virtual por causa de participante pelado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro fizeram videoconferência com empresários nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Instagram)

Um "incidente" marcou a reunião, via videoconferência, do presidentecom o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e empresários, na manhã desta quinta-feira (14). Um dos participantes apareceuno momento do encontro.

Segundo a colunista do Portal Uol, Carla Araújo, o presidente chegou a pedir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que interrompesse a teleconferência, pois havia um participante tomando banho.

"Dá uma parada aí, Paulo. O colega do último quadrinho", disse Jair Bolsonaro, que acompanhava, ao lado de Guedes, em uma sala no Palácio do Planalto, os relatos dos empresários, por vídeo.



O ministro então respondeu: "Tem um peladão. Fazendo isolamento peladão em casa. Beleza. O cara ficou com calor e foi tomar um banho frio".



Constrangido, Paulo Skaf, mediador do encontro, se desculpou: "Presidente, perdoe o incidente.".