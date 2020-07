Em sessão virtual, servidor ofende futura presidente do TCU; veja vídeo

A ministra Ana Arraes não quis comentar o episódio (foto: Carlos Moura/CB/D.A Press)

Durante uma sessão virtual da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (29/7), um servidor atacou a futura presidente da Corte, a ministra. Durante a reunião, a ministra entendeu que o subprocurador Lucas Rocha Furtado havia pedido vista. Após a ministra conceder o pedido, o chefe de gabinete do integrante dojunto ao tribunal a criticou com xingamentos.“Não pediu vistas, p***!", reagiu o, sem perceber que o microfone estava aberto para todos os ministros participantes da sessão.Em seguida, o servidor continuou com os constrangimentos: "A mulher é louca. Ele não pediu vista. Rapaz do céu. A ministra Ana Arraes vai ser o caos na presidência do”.Ana Arraes chega a se assustar com o tom usado, repetindo que o subprocurador havia pedido vista.O tribunal esclareceu que não houve equívoco por parte da ministra Ana Arraes na condução da sessão, "pois de fato houve o pedido de vista do subprocurador Lucas Rocha Furtado", disse o TCU, por meio de nota.O tribunal acrescentou que a ministra Ana Arraes já se manifestou na sessão e não vai comentar mais o ocorrido.



O tribunal ainda afirmou que será instaurado processo para apuração dos fatos, segundo "por decisão da Segunda Câmara".



"Pelas normas regimentais, o ministro Walton Alencar, decano da Casa, conduzirá a apuração e ela deve seguir os ritos processuais próprios da Corregedoria", comunicou.