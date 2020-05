Impeachment de Zema? Governo de Minas dará resposta à Assembleia sobre repasses

Zema e equipe econômica devem esclarecer a situação do Estado (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) 24 horas depois de a Romeu Zema (Novo), o governo convocou uma entrevista coletiva para as 12h30 desta sexta-feira. São esperadas respostas da área econômica do Executivo sobre a decisão dos deputados, que votaram pela configuração de crime de responsabilidade caso repasses orçamentários a Legislativo e Judiciário atrasem. Menos dedepois de a Assembleia Legislativa aprovar um projeto de lei que pode fundamentar o impeachment do governador de Minas Gerais (Novo), o governo convocou uma entrevista coletiva para asdesta sexta-feira. São esperadas respostas da área econômica dosobre a decisão dos deputados, que votaram pela configuração de crime de responsabilidade caso repasses orçamentários aatrasem.









O Projeto de Lei 1938/2020, aprovado em turno único pela Assembleia na tarde dessa quinta, torna crime de responsabilidade o atraso dos repasses orçamentários para a própria Casa e para o restante do Legislativo, além de Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual. Com essa nova regra, Zema pode ser alvo de um processo de impeachment caso atrase os pagamentos.





De acordo com o texto aprovado, nem mesmo o reconhecimento de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus autorizariam o atraso dos pagamentos. O governo de Minas sofre financeiramente. Além de ainda não ter quitado integralmente o 13º salário de 2019 do funcionalismo, somente as áreas de Saúde e Segurança Pública receberam os vencimentos de maio deste ano.

Para virar lei, o projeto pecisa da sanção de Zema. Caso o governador não sancione a matéria, a Assembleia pode derrubar o veto do Executivo.