Deputado do PSL diz que COVID-19 acelera morte de quem está pra morrer

Deputado federal Bibo Nunes (PSL) disse que é preciso aceitar que a morte é 'algo natural' (foto: Reprodução/Agência Brasil) deputado federal Bibo Nunes (PSL), conhecido por apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que o novo coronavírus mata “pessoas que já estão sendo encaminhadas para a morte”. O deputado fez algumas declarações como essa quando defendia a reabertura da economia no Brasil. O debate foi ao ar na segunda-feira (11) pela TV Câmara.



“Este vírus acelera a morte de quem está pra morrer. No mundo inteiro, quem morre são idosos, pessoas que já estão sendo encaminhadas para a morte. Não quer dizer que estou a favor da morte, porque todos vão morrer. Inclusive eu e vocês. Então, aceitar a morte é algo natural, e não tem o porquê de fazer o isolamento total que quebra a economia”, afirmou.





O deputado Márcio Jerry (PC do B), com quem o debate estava sendo travado, reagiu durante seu discurso, afirmando que essa era uma ideia “completamente desumana”. “Deploro essa frase. Até quem está pra morrer precisa ter o direito de não morrer. É essa ideia absolutamente desumana que está por trás das ações do presidente Bolsonaro, que classificou a doença como ‘gripezinha’”, rebateu.





As imagens viralizaram na internet nesta quarta-feira (13) provocando debate entre os internautas que questionam se as falas de Bibo Nunes são prudentes durante uma pandemia.





As secretarias estaduais de Saúde atualizaram, na manhã desta quarta, os dados sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. São 12.484 óbitos registrados e 178.883 casos confirmados. A taxa de letalidade é de 7%.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

