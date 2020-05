Bolsonaro: 'Muito maior que a própria vida é a nossa liberdade'

(foto: Reprodução/Agência Brasil) Supremo Tribunal (STF) Dias Toffoli nesta quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender a flexibilização do isolamento social tendo em vista a saúde da economia do país. “Nós temos um bem muito maior até a própria vida, se me permite falar isso, é a nossa própria liberdade”, afirmou. Durante reunião com o ministro donesta quinta-feira (6),voltou a defender atendo em vista a saúde da economia do país. “Nós temos um bem muito maior até a própria vida, se me permite falar isso, é a nossa própria liberdade”, afirmou.





No encontro, que contou com a presença do ministro da Economia Paulo Guedes e diversos empresários, Bolsonaro também disse que nas próximas horas assinaria novos decretos para flexibilizar a reabertura de alguns setores. “Com toda certeza farei isso.” Como exemplo dessa ação, o presidente citou a construção civil, já contemplada em decreto assinado pela manhã. “Devemos todos tomar decisões, sejam criticadas ou não”, declarou.





Paulo Guedes também falou com Toffoli e explicou o motivo que os levou até ali. Segundo ele, Bolsonaro foi o primeiro a apontar os riscos econômicos desse isolamento e a audiência realizada ao longo da manhã mostrou a necessidade de levar esses pontos até o STF.





Vale relembrar que a reunião não estava estava apontada na agenda oficial do presidente e que o o STF já havia decidido que prefeitos e governadores têm autonomia para decidir quais medidas adotar no enfrentamento da pandemia.





De acordo com a assessoria do STF, o encontro com Toffoli foi marcado de última hora e também não estava previsto na agenda do ministro.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa

