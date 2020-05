AGU pede para entregar apenas trechos da reunião de Bolsonaro com Moro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: ISAC NOBREGA/AFP)

cópia integral das gravações. Na quarta-feira, a AGU solicitou que Mello suspendesse a determinação para ter acesso as imagens, e nesta quinta-feira, anexou outro pedido, para que ele "também considere" receber apenas trechos do vídeos que dizem respeito ao inquérito em andamento. A entidade alega ter conteúdo "sensível ao Estado" na gravação. O ex-ministro afirmou que o encontro havia sido gravado. Celso de Mello, então, pediu que o Planalto enviasse ao Supremo aintegral das. Na quarta-feira, a AGU solicitou que Mello suspendesse a determinação para ter acesso as imagens, e nesta quinta-feira, anexou outro pedido, para que ele "também considere" receber apenas trechos do vídeos que dizem respeito ao inquérito em andamento. Aalega ter conteúdo "sensível ao Estado" na gravação.





As diligências foram abertas para investigar eventuais crimes cometidos pelo presidente ao supostamente tentar interferir na Polícia Federal, e tem como base, acusações feitas por Moro. O ex-ministro afirmou que na reunião, Bolsonaro falou em frente aos demais integrantes do governo em ter acesso a relatórios de inteligência, e teria pedido a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Moro contou que tudo foi gravado em vídeo e está em poder da Presidência. O ministro Celso de Mello deve decidir ainda hoje sobre o pedido da AGU.

Em petição enviada ao), apediu ao ministro, nesta quinta-feira (7/5), autorização para entregar, com edições, o vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro. O encontro também foi acompanhado por outros ministros, e citado por Moro no depoimento prestado à