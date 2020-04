'E daí?': termo está em outras declarações polêmicas de Bolsonaro

"Lamento, quer que faça o quê?", disse Bolsonaro, ao ser perguntado sobre mortes por COVID-19 no país. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Nomeação de Ramagem

Eduardo Bolsonaro na embaixada

Processo no STF

Incêndio no Museu Nacional

Ao comentar o fato de o Brasil ter superado a China no número de óbitos em decorrência do novo coronavírus , o presidente(sem partido) foi taxativo:Eu sou Messias, mas não faço milagre”. Olistou algumas ocasiões em que o chefe do Executivo utilizou o nome do meio — ele se chama Jair Messias Bolsonaro — para dizer não ser milagreiro . A BBC Brasil, por sua vez, elencou outraspara abordar assuntos polêmicos.Nessa terça-feira, ao comentar as mortes por COVID-19 contabilizadas em solo brasileiro, o presidente insinuou que nada pode fazer sobre o aumento no número de baixas. “E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. As mortes de hoje, a princípio, foram de pessoas infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês. Infelizmente o vírus vai atingir 70% da população. É a realidade. Mortes ninguém negou que haveria”, afirmou.Segundo ol, plataforma online que reúne palavras e expressões cujos significados não são encontrados nos dicionários comuns, o termorepresenta. Trata-se, portanto, de resposta a algo que, na visão do interlocutor, não tem grande importância.Antes da última reação, o caso mais recente do uso de “E daí?” por parte do presidente ocorreu na. Bolsonaro foi, sobre a, nome preferido dele para a diretoria-geral da Polícia Federal,. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?", escreveu, em resposta.O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é o. A exoneração do antigo diretor gerou o pedido de demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública . Ramagem tem relação com os filhos do presidente e, inclusive, passou um réveillon ao lado de Carlos Bolsonaro (Republicanos) , vereador do Rio de Janeiro.Publicada nessa terça-feira pelo Diário Oficial da União, a nomeação foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira.Emdo ano passado, o presidenteà época. "Tem ministro com toda certeza que tem parente empregado, com DAS (cargo de comissão).. Tenho um filho que está para ir para os EUA e foi elogiado pelo presidente Donald Trump. Vocês massacraram meu filho: fritador de hamburger”, argumentou.No mês anterior, Eduardo, que é deputado federal pelo PSL paulista, havia dito que estava apto ao cargo por ter “vivência” internacional e atuado como cozinheiro em uma lanchonete nos Estados Unidos.Em, ele foisobre um, conduzido pela Polícia Federal, que tinha como alvo, Ministro da Economia. Para abordar o tema, o futuro chefe do Executivoque responde no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi investigado — e condenado a pagar R$ 20 mil reais —(PT-RS)Todo mundo com quem converso, seja amigo ou não, diz que é uma coisa que beira o absurdo. Eu estava defendendo uma mulher vítima de estupro. Eu defendi uma condenação para o estuprador. O outro lado defendia que o estuprador deveria ser tratado como um garotinho que abusou por cinco dias e matou uma menina de 16 anos. E eu acabei réu. É justo isso?”, indagou.Ainda durante a corrida eleitoral, quando concorria ao Palácio do Planalto pelo PSL, o capitão reformado usou a expressão para falar sobre oquedo Rio de Janeiro.O meu nome é Messias, mas eu não tenho como fazer milagre”, pontuou.A frase dita após o fogo consumir o museu foi, também, outra ocasião em que Bolsonaro negou ser milagreiro.