Malafaia vê 'falta de habilidade política' de Bolsonaro ao lidar com Moro

INACREDITÁVEL ! Sou aliado do presidente , NÃO ALIENADO! O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora .Sei que é atribuição do presidente nomear diretor da PF ( art 84 caput, inciso xxv da constituição art 2º-c lei 9266) SÓ Q ELE DEU A MORO CARTA BRANCA.INADMISSIVEL %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 24, 2020

Na coletiva em que anunciou a demissão, Moro afirmou que o presidente da República exonerou, nesta sexta-feira (24/4), o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, sem aviso e concordância dele e negou que tenha assinado a exoneração, como consta do Diário Oficial da União.





Ao anunciar a saída, Moro acusou Bolsonaro de querer interferir politicamente na Polícia Federal, o que ele afirmou que não poderia aceitar. "O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e que a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo", disse.





A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) também se manifestou pelas redes sociais e lamentou a saída do ministro. “Sinto muito pela saída de @SF_Moro do Governo. Não só por ser meu padrinho de casamento, mas principalmente pela sua conduta exemplar de cidadão, juiz e ministro. Sempre terá minha profunda admiração, bem como a gratidão de todos os brasileiros de bem. Obrigada, Moro!”, concluiu.

