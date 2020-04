Bolsonaro promete 'restabelecer a verdade' sobre a saída de Moro

Exoneração de diretor-geral da Polícia Federal motivou a saída de Moro do Planalto. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Pelo Twitter, o presidenteque vai explicar, em entrevista, às 17h desta sexta-feira, a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública . O chefe do Executivo prometeu esclarecer, ainda, a exoneração de Maurício Valeixo da diretoria-geral da Polícia Federal, decisão que motivou a saída do ex-juiz da cúpula ministerial.





- Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020

de Moro do governo federal. Na manhã desta sexta, ao anunciar a decisão, o ex-ministro acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando do órgão para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência."Falei para o presidente que aceitava trocar o comando da PF, mas com motivo, em caso de erro", disse ele, que vê "interferência política" na decisão presidencial. Ao se despedir, Moro lembrou que ao aceitar o convite, em 2018, recebeu garantia que teria “carta branca” para nomear os auxiliares e, também, autonomia nas investigações da Polícia Federal.

Com informações da Agência Estado.