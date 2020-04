MG: Governo prevê rombo de até R$ 20,8 bilhões nas contas públicas

Ampliação do déficit tem relação com a queda nos valores arrecadados por meio do ICMS. (foto: Juarez Rodrigues/E.M/D.A Press)

Abril: queda de R$ 1,15 bi

Contingenciamento

imposta pelapodeprevisto pelo governo estadual para 2020. Odeste ano, aprovado em dezembro pelos deputados estaduais, previa um. Os valores, somados, podem fazer com que ascheguem a. A estimativa de queda foi citada nesta quarta-feira pelo, em reunião na Assembleia Legislativa.Segundo Barbosa,estadual está diretamenteadvinda do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (). O tributo equivale a cerca de“O ICMS tem forte relação com a economia, basicamente com o índice do Produto Interno Bruto (PIB) do país. E, hoje, há estudos que falam da possibilidade de um PIB negativo de até 5,5%”, explicou.Cálculos do Ministério da Economia apontam que, caso haja queda de 5% no PIB, o rombo das contas públicas nacionais pode chegar a R$ 515 milhões . A previsão de retração no índice foi feita por Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.ocorreu de. No plenário da Assembleia Legislativa, além do secretário, estiveram o presidente do Parlamento Mineiro,, e o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico,. Outros deputados estaduais fizeram perguntas por videoconferência.A expectativa do governo era, em. Oinicial deve. De acordo com o secretário de Fazenda, a mensuração da receita do ICMS é feita a partir das notas fiscais emitidas aos consumidores e, também, nas transações entre empresas.Dados da Fazenda estadual apontam que a arrecadação obtida a partir do tributo caiu cerca de 45% no comércio de eletrodomésticos e móveis. Houve retração de 41% na área têxtil, além de quedas em outros setores, como os de calçados, bebidas e combustíveis.“A perda de arrecadação em abril é em função da queda desses comportamentos. Perto do que esperávamos arrecadar, a perda é de grande gravidade para nós”, destacou Barbosa.O estado optou por, a partir deste mês, cerca depara amortizar os efeitos da crise. A única pasta a não sofrer cortes foi a saúde. Segundo o chefe da Fazenda estadual, a dimunição nos valores arrecadados tornam o contingenciamento uma medida inevitável.Barbosa lembrou que o recebimento de R$ 781 milhões, referentes a operações de crédito feitas entre a empreiteira CR Almeida e o extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge ), possibilitou um ‘respiro’ aos cofres públicos. Ele disse, também, que. O governo pleiteia mais verbas junto ao Palácio do Planalto.São, ainda, em parceria com, formas dedeixada pela impossibilidade de promover oO secretário mencionou, ainda, medidas para auxiliar os contribuintes no enfrentamento à crise, como uma linha de crédito lançada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a prorrogação dos prazos do Simples Nacional, regime que une os principais tributos cobrados às pequenas e médias empresas.O governo acredita que a aprovação do plano de socorro aos estados e municípios , no Senado Federal, pode dar fôlego às contas.