MG: Pagamento de dívida de R$ 781 milhões assegura primeira parcela dos salários dos servidores

Prédio que abrigou o extinto Bemge fica na Praça Sete, em Belo Horizonte. (foto: Iepha/Divulgação)

Outros valores

Osdereceberam, oriundos do pagamento de umaque a empreiteiracontraiu junto ao estado. Os valores estão ligados a operações bancárias feitas entre a empresa e o extinto Banco do Estado de Minas Gerais (). A ação tramitou por 21 anos na Justiça Estadual do Paraná. A quantia vai ser utilizada para quitar a primeira parcela dos salários de abril do funcionalismo público.A decisão judicial que garantiu o recebimento do dinheiro foi obtida pela(AGE). Os recursos foram depositados após o governador(Novo) se, em Brasília, com Pedro Guimarães,da, na quinta-feira.Os valores recebidos por Minas Gerais têm relação com um antigotravado pelae o estado do. Em fevereiro deste ano, anoticiou que a empresa havia recebidopor conta de um precatório ligado à construção da estrada ferroviária Central do Paraná. Parte dos recursos que entraram na conta da empreiteira foram repassados aos cofres mineiros.O pagamento da dívida deve atenuar os efeitos causados pelaimposta pelo. Cálculos do governo estimam, o que equivale a dois meses da folha de pagamento dos servidores.O pagamento da primeira parcela de abril havia sido anunciado por Zema também na quinta-feira, após a série de reuniões na capital federal, que incluiu, ainda um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O governador, no entanto, não soube dizer, à ocasião, a fonte dos recursos que irão possibilitar a quitação de parte dos vencimentos, marcada para a próxima quarta-feira (15).Em março, oautorizou um acordo, feito entre o estado e Vale, para a aplicação de R$ 5 milhões na estrutura do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte . Responsável pela decisão, o juiz Elton Pupo Nogueira, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias em Minas Gerais, liberou, também, o saque de, oriundos da conta da, para investimentos no enfrentamento à COVID-19.