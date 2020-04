Sessão sobre flexibilização do comércio tem tumulto na Câmara de BH

(foto: Paulo Galvão/EM/D.A Press)

A sessão especial convocada na Câmarade Belo Horizonte para a manhã desta segunda-feira paraa situação do comércio na capital mineira em época dedo novo coronavírus foi bastante. A reunião começou com 30 minutos deem função de divergência sobre quem iria presidí-la: o líder doAlexandre Kalil na casa, o vereador Leo Burguês (PSL), que a requereu, ou o vice-presidente da, Jair di Gregório (PP).Depois debate-boca, di Gregório abriu os, enquanto Burguês pedia desculpa aose se retirava juntamente com eles do. Os demais presentesas discussões. Todos se mostraramà flexibilização das regras de restrição aoe indústria.Para isso, usaram vídeo emque usa a República Tcheca como. No país europeu, o uso deteria impedido ado novo coronavírus e, aliado ao isolamento, tem permitido oparcial das empresas.Todosa postura da Prefeitura Municipal até o, mas disseram acreditar que chegou a hora depara evitar ade muitos empresários. "Temos de buscar uma", disse o vereador Irlan Melo (PL). “Temos de fazercoisa, ou nem a prefetura terá recursos parao que é necessário”, afirmou o vereador Juliano Lopes Lobato (PTC).Jair di Gregório, por sua vez, disse que vaisugestões para permitir o funcionamentodas atividades. “São seisque levaremos ao prefeito Alexandre Kalil”, disse ele, que chegou a serem função da COVID-19.