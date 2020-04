COVID-19: Ministro Ernesto Araújo diz que mundo enfrenta 'comunavírus'

Chanceler brasileiro escreveu de madrugada no blog dele sobre 'comunavírus' (foto: Wikimedia Commons)

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou um texto em seu blog na madrugada desta quarta-feira (22) afirmando que o mundo enfrenta o "comunavírus" porque a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) "fez despertar novamente para o pesadelo comunista".









Em um longo texto, o chanceler pega trechos que lhe interessam do livreto e faz comentários, aproveitando para fazer críticas à Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo ele, usando "tudo em nome da 'solidariedade', um "vírus ideológico contagiará o mundo e permitirá construir o comunismo de forma inesperada".





"Não escapa a Zizek, naturalmente, o valor que tem a OMS neste momento para a causa da desnacionalização, um dos pressupostos do comunismo. Transferir poderes nacionais à OMS, sob o pretexto (jamais comprovado!) de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente, é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária", escreve ainda ao citar um trecho do livro em que o autor destaca a posição da OMS em meio a pandemia.





Com uma crítica indireta à China, diz ainda que o autor mostra que seu "mundo dos sonhos é Wuhan quarentemada". "No pensamento de Zizek, à custa da destruição dos empregos que permitem a sobrevivência digna e minimamente autônoma de milhões e milhões de pessoas, ao preço do desmantelamento de sua liberdade e de seu sustento, se atinge um mundo "em paz consigo mesmo", destaca.





Wuhan é considerada o marco zero da pandemia do novo coronavírus no mundo. A província da qual é capital registrou 68.128 casos com 4.512 mortes.





O texto ainda cita o nazismo e faz críticas ao que chama de politicamente correto.(ANSA)