Kalil se diz envergonhado por ida de Bolsonaro a ato pró-golpe militar

criticou a participação do presidente(sem partido) em uma manifestação pró-golpe militar . Em meio à pandemia do novo coronavírus e às recomendações de autoridades sanitárias para evitar aglomerações, o chefe do Executivo nacional foi a um ato que reuniu milhares de pessoas nesse domingo, em Brasília.

Kalil se disse “” pela participação do presidente na manifestação. “Aquilo agrediu aos ouvidos e aos olhos de todo brasileiro que viveu um pouco ou leu um pouco sobre o estado ditatorial no Brasil. Eu me senti profundamente envergonhado”, disse o prefeito.

“É uma pena. Diferente do que o mundo pensa, nós precisamos de um líder. O Brasil precisa de um líder. O que eu vi ontem (domingo). Já disse que respeito a hierarquia. E respeito a hierarquia de um modo geral, mas não tenho medo da verdade”, avaliou Kalil.Durante a manifestação desse domingo,discursou rapidamente. 'Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão porque acreditam no Brasil", disse o presidente, na parte inicial da declaração.Após a, Bolsonaro repreendeu, já nesta segunda-feira, um apoiador que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) “Aqui não tem que fechar nada, dá licença daí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição Brasileira, e aqui é minha casa e tua casa. Então, peço por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente. Congresso aberto, transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações rasteiras por parte da imprensa, que está aqui, me ouvindo aqui agora, com as exceções”, disse.