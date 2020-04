'Faltou argumento', comenta prefeito de BH sobre demissão de Mandetta

Alexandre Kalil sobre troca de ministros: 'troca o comandante no meio da guerra' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comentou nesta segunda-feira a troca de comando no Ministério da Saúde. “Troca o comandante ou o general no meio da guerra, principalmente por questões inexplicáveis. Eu acho que faltou argumento”, comentou o chefe do Executivo municipal, sobre a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.









O prefeito aproveitou o momento para agradecer o ex-ministro. “Fui prontamente recebido por ele. Foi o único ministro que tive contato pessoal e direto na época pedindo verba para a saúde de BH”, lembrou Kalil.





Jair Bolsonaro demitiu Mandetta na quinta-feira (16) após semanas de desavenças entre o presidente e seu auxiliar em torno da diretriz das políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus. O novo ministro, Nelson Teich, tomou posse na última sexta-feira (17).