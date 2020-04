Zema não assina carta de governadores contra Bolsonaro e em defesa ao Congresso

, não assinou carta aberta de chefes do Executivo dos estados contra declarações do presidente, que temnacional durante o enfrentamento à pandemia dono Brasil.O documento, divulgado na tarde deste domingo, foi intitulado. No documento, os governadores demonstram apoio aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre."O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao Presidente do Senado Federal,, e ao Presidente da Câmara dos Deputados,, diante das declarações do Presidente da República,, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro, afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação", lê-se na carta.Ao longo do texto, os governadores conclamam um "diálogo democrático e desprovido de vaidades" entre as autoridades políticas nacionais para estabelecer a melhor estratégia para enfrentar os impactos do novo coronavírus na saúde e na economia.O texto defende, ainda, as decisões tomadas em estados e municípios para conter o avanço da. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem criticado publicamente governadores e prefeitos por estabelecerem medidas restritivas no combate à pandemia."Nossa ação nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios tem sido pautada pelos indicativos da ciência, por orientações de profissionais da saúde e pela experiência de países que já enfrentaram etapas mais duras da pandemia, buscando, neste caso, evitar escolhas malsucedidas e seguir as exitosas", defendem os governadores.Dos 27 governadores,. Além de Zema, ficaram de fora Gladson Cameli (Acre), Wilson Lima (Amazonas), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Ratinho Júnior (Paraná), Marcos Rocha (Rondônia) e Antônio Denarium (Roraima).