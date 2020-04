Zema vê carnaval 2021 sob risco e prevê aulas presenciais só em julho

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Retorno às Aulas

O governador(Novo) previu, na manhã desta terça-feira (21), que ode 2021 em Minas Gerais deverá ser afetado pela pandemia do"Com certeza oainda estará no meio de nós", disse o governador ao ser indagado pela reportagem da Rádio Itatiaia sobre a possibilidade de o evento ser cancelado no estado. "Até porque as pessoas não vão querer participar", reagiu Zema diante do questionamento.



O chefe do Executivo estadual também fez sua previsão sobre o retorno às aulas no estado. Segundo ele, antes de junho ou julho "é muito difícil'' que estudantes voltem aos bancos escolares. "Penso que o retorno às aulas presenciais só daqui a 60, 90 dias", afirmou.

Jogos de futebol

Os jogos de futebol nos estados também entraram na pauta de Zema com um prognóstico para o retorno. Entretanto, sem data definida. O governador voltou a admitir, no entanto, que as partidas podem ser retomadas sem o público nos estádios.



Ele detacou, contudo, que os eventos futebolísticos deverão ser feitos com muita cautela, tendo em vista que jogadores, equipes técnicas dos clubes e das empresas que trasmitem os jogos precisarão ser bem monitorados para assegurar a saúde de todos.

Protocolo para o comércio

Uso de mascáras obrigatório e termômetros

UTIS e respirador

Romeu Zema também reiterou na manhã desta segunda-feira que o governo prepara um protocolo para a flexibilização das atividades doe dos serviços no estado. O documeto deverá ser divulgado, por meio de decreto, ainda esta semana.Segundo ele, serão algumas normas rígidas e, ainda, recomendações, a depender de cada caso, tendo em vista que Minas Gerais conta com 853 municípios, onde em mais da metade, de acordo com Zema, ainda não há notificação sobre o coronavírus nesses locais.Zema adiantou que, por meio do decreto, em empresas com mais de 500 funcionários será obrigatório, além de distribuição de máscaras, o uso de termômetros para medição da temperatura de seus trabalhadores.O governador também citou o caso de caixas de supermercados, que serão obrigados a instalar divisória entre o cliente e o trabalhador.



O governador Romeu Zema também disse que a situação do estado no controle da pandemia é "bastante segura".



Segundo ele, apenas 3% de um total de 2.200 UTIs prontas e em preparação no estado estão sendo usadas para tratar pacientes coma COVID-19.



O governador não soube estimar quantos respiradores estão disponíveis no estado.



De acordo com o governador, a situação do sistema de saúde no estado ainda está dentro da normalidade já que a ''curva'' de infectados diários tem estado sob controle.