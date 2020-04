'QG' dos Bolsonaro tem quadro que prega extermínio armado da esquerda

Reunião no QG com @jairbolsonaro , @FlavioBolsonaro e @CarlosBolsonaro . pic.twitter.com/2vTWzmUDSt

Nas redes sociais, o deputado federal chamou o encontro de “reunião no QG”.

Quadro diz: "Old School Reaça - Combatendo a esquerda antes de virar moda" (foto: Reprodução/Redes sociais)

Além de Jair e Eduardo, a reunião contou com as presenças do senador(Republicanos-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro(Republicanos).Em janeiro, a esposa de Eduardo,, já havia publicado na internet detalhes da decoração do apartamento do casal. Na ocasião, ela também exibiu o quadro.