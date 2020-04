Mandetta recusa pedido de demissão de secretário: 'Estamos juntos e vamos sair juntos'

O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta recusou o pedido de demissão do secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Com isso, o epidemiologista, que na manhã desta quarta-feira havia apresentado a intenção de deixar o cargo, continua na pasta.Mandetta abriu a entrevista coletiva com o anúncio da permanência de Wanderson. "Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e vamos sair do ministério juntos", declarou o ministro, cuja demissão é estudada há semanas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Pela manhã, Wanderson de Oliveira chegou a enviar uma mensagem de despedida a colegas de ministério. Mandetta, porém, o convenceu a permanecer no cargo."Hoje, teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson já mandou lá (uma mensagem) para o setor dele falando que ia sair. Aquilo chegou para mim e eu já falei que não aceito. O Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso, fiz questão de vir até aqui nessa coletiva de hoje", disse Mandetta.A permanência de Wanderson de Oliveira, porém, pode não durar muito, já que Mandetta segue ameaçado de demissão. Ao passar a palavra para o colega durante a entrevista, o próprio ministro, risonho, brincou que os dois estão juntos "mais um pouco"."Meu secretário nacional de Vigilância em Saúde mandou lá que ia sair. Falei: ‘Não aceito’. Estamos aqui todos juntos e misturados ainda, mais um pouco", disse.O pedido de demissão de Wanderson se deveu, em especial, às discordâncias em relação ao posicionamento de Bolsonaro no combate ao novo coronavírus no Brasil.Assim como Mandetta, o secretário segue recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e orienta um isolamento social mais abrangente, que inclua a maioria das pessoas, com o objetivo de evitar mortes e sobrecarga no sistema de saúde.Já o presidente, com o propósito de reduzir danos econômicos, defende o chamado “isolamento vertical”, em que apenas aqueles que estão em grupos de risco devem ficar em casa.