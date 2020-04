Zema promete escala de pagamento dos salários para servidores esta semana

Fornecedores

Propagação do vírus

O governador( Novo) disse nesta segunda-feira que o governo deverá anunciar ainda nesta semana a escala para pagamento dosdopúblicos.Zema Justificou o atraso na divulgação do calendário, que de praxe tem saído ao final de cada mês, à diminuição do fluxo de recursos ao caixa do estado, consequência da pandemia doSegundo Zema, será preciso refazer as contas para dimensionar de que forma será possível pagar opúblico.Sobre o reajuste salarial dos agentes dedo estado, prometido para os salários de agosto, Zema informou que a perpectiva são boas, caso a epidemia seja revertida o mais rápido possivel.O governador disse também que haverá atraso no pagamento aos fornecedores do estado. “ Vai ser geral. Se alguém tiver que esperar um pouco mais (pagamento), serão fornecedores), destacou o governador.Segundo ele, servidores têm contas a pagar.



O governador também disse, em entrevista exclusiva na manhã desta segunda-feira à Rádio Itatiaia, que está acompanhando a movimentação no interior do estado.



Segundo ele, muitas cidades no interior do estado, sem especificar quantos dos 853 municípios mineiros, estão retomando o funcionamento, ainda que parcial, do comércio e de serviços não essenciais (supermercados e farmácias.



Para Zema, o grande problema do coronavírus é a aglomeração. Também de acordo com o governador, na maioria dos municípios fica fácil fazer esse controle para evitar o contágio pelo novo coronavírus.



Zema opinou ainda que o isolamento social mais severo, independente de grupos de risco, fica valendo para capital e cidades do da Região Metropolitana , onde, conforme ele, há mais riscos de contaminação.